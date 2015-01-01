سول: الأسلحة الكورية الشمالية كانت صواريخ جديدة

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أوضحت كوريا الجنوبية ان السلاحين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية اليوم الخميس كانا نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية.



أصدر مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية التقييم بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي.



وقالت سول في وقت سابق بناء على تحليلات الإطلاقات أنه طار صاروخا واحدا على بعد 690 كيلومترا (430 ميلا) والآخر علي بعد 430 كيلومترا (270 ميلا) قبل أن يهبطا في المياه قبالة الساحل الشرقي.



كما اضاف المكتب الرئاسي إن أعضاء مجلس الأمن القومي عبروا عن "قلقهم الشديد" بشأن عمليات الإطلاق لأنها لن تكون مفيدة في محاولة لتخفيف التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

