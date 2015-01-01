عاجل.. الأمن الأوكراني يحتجز ناقلة نفط روسية

احتجز الأمن الأوكراني، صباح اليوم الخميس، ناقلة نفط روسية، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها.

وقد احتجزت إيران ناقلة "ستينا إيمبيرو" مع طاقمها المؤلف من 23 شخصاً قبالة ميناء بندر عباس لشبهة "عدم احترامها قانون البحار الدولي". واعترض الحرس الثوري الإيراني على السفينة في مضيق هرمز بعد ساعات من إعلان المحكمة العليا في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة "غريس 1" 30 يوماً.

