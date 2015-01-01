صندوق النقد الدولى يشدد على أهمية خفض دعم الوقود في مصر
الخميس 25/يوليه/2019 - 01:18 م
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شدد العضو المنتدب بالإنابة في صندوق النقد الدولي، على أهمية خفض دعم الوقود في مصر.
وأضاف ديفيد ليبتون في تقرير للصندوق، أن ذلك الخفض وسيؤدي إلغاء معظم الدعم على الوقود، وهو دعم تنازلي، إلى تشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة.
وأكد أن ذلك الخفض سيساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط، ويفسح حيزاً مالياً لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي.
وأكد أنه من الضروري أيضا تحسين تعبئة الإيرادات لخلق حيز للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشاد ليبتون بتحقيق الحكومة مستهدف الفائض الأولي البالغ 2 بالمائة موازنة العام المالي 2019-2018.
وأشار إلى أن تحقيق مصر فائضاً أولياً بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح أنه من المهم أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى على المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار الانخفاض.
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