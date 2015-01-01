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أمين إتحاد الشغل ينعى وفاة السبسي: "الوطن ينادينا وعلينا التوحد"

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:20 م
أمين إتحاد الشغل ينعى وفاة السبسي: الوطن ينادينا وعلينا التوحد
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مروى الجلاصي
 
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تقدّم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالتعازي إلى عائلة رئيس الجمهورية الباجي قياد السبسي الذي وافته المنية اليوم الخميس 25 جويلية 2019، وإلى كافة الشعب التونسي.

وأكّد أنّ هذه المحنة ستوحّد الصفوف أكثر مما تفرقها، وأنّ أبناء تونس يلبون النداء في الأوقات الحرجة والحزينة لأن من تقودهم هي الراية والمصلحة الوطنية.

وقال ''هي مناسبة أليمة ومهما كانت اختلافات السياسيين الواجب ينادينا والوطن ينادينا ومؤسسات تونس قائمة وتعمل بصفة عادية... سنتجاوز هذه المحنة بإرادة وطنية تحدوها العزيمة وسنعتبر من الماضي ونبني على الايجابي'' .
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