أمين إتحاد الشغل ينعى وفاة السبسي: "الوطن ينادينا وعلينا التوحد"

تقدّم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالتعازي إلى عائلة رئيس الجمهورية الباجي قياد السبسي الذي وافته المنية اليوم الخميس 25 جويلية 2019، وإلى كافة الشعب التونسي.





وأكّد أنّ هذه المحنة ستوحّد الصفوف أكثر مما تفرقها، وأنّ أبناء تونس يلبون النداء في الأوقات الحرجة والحزينة لأن من تقودهم هي الراية والمصلحة الوطنية.



