السعودية تدعو المستوردين العالميين لتأمين شحناتهم بمضيق هرمز

دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، اليوم الخميس، المستوردين العالميين لتأمين شحناتهم التي تمر بمضيق هرمز.





وقال الوزير خالد الفالح؛ وفقاً لرويترز، إن الطلب الحالي على النفط متين بدرجة معقولة، مؤكداً أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لا تؤثر عليه.





ولفت الفالح، إلى أن المملكة تأمل بزيادة طاقة أنابيب نقل النفط من شرق المملكة لغربها إلى 7 ملايين خلال عامين.





وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى أن المحادثات بين شركتي أرامكو وريلاينس بخصوص حصة أقلية في مصفاة هندية لم تتوقف.





ويُشار، إلى أن منطقة الخليج تشهد تصاعد للتوترات بالفترة الماضية، مع تعرض سفن للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية في مايو الماضي، فضلاً عن هجوم على ناقلتي نفط أخريين في خليج عُمان.







