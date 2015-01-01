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السويس تستعد لمحافظة رقمية بكافة قطاعاتها

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:17 م
السويس تستعد لمحافظة رقمية بكافة قطاعاتها
اللقاء
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أبوبكر عبد المعز
 
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وأعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أن محافظة السويس تستعد لتصبح رقمية بكافة قطاعاتها لتصبح المحافظة الثانية بعد محافظة بورسعيد، مقررًا تشكيل لجنة برئاسة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وعضوية الهيئة القومية للاتصالات وبعض الجهات المعنية لتقديم تسهيلات وانجاز المشروع.

وأكد المحافظ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ تنفيذه في إطار ت توجيهات السيد رئيس الوزراء مشددًا على الجهات المعنية والأحياء بتنفيذ القانون والتسهيل على المواطنين موضحا الي أن مدة قانون التصالح ستنتهي خلال 6 أشهر فقط.
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