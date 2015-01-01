عااااجل.. تونس تعلن وفاة الرئيس السبسي
الخميس 25/يوليه/2019 - 12:12 م
مروى الجلاصي
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أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية منذ قليل، عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على الساعة العاشرة و 25 دقيقة من صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019.
وقد جاء بيان رئاسة الجمهورية، كالتالي
" الله أكبر أكبر الله أكبر
إن لله ما أخذ ولله ما أعطى و كل شيء عنده بأجل.
وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس.
وسيتم الاعلان عن مراسم الدفن في الإبان
إنا لله و إنا إليه راجعون."
ويذكر أن القدر شاء أن تتزامن وفاة السبسي، مع الذكرى 62 لإعلان الجمهورية التونسية.
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