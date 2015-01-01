عااااجل.. تونس تعلن وفاة الرئيس السبسي

أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية منذ قليل، عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على الساعة العاشرة و 25 دقيقة من صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019.





وقد جاء بيان رئاسة الجمهورية، كالتالي

" الله أكبر أكبر الله أكبر





إن لله ما أخذ ولله ما أعطى و كل شيء عنده بأجل.





وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس.





وسيتم الاعلان عن مراسم الدفن في الإبان

إنا لله و إنا إليه راجعون."



