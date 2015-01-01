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بعد إصابة أسينسيو.. ريال مدريد يعيد ملف التعاقد مع محمد صلاح

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:13 م
بعد إصابة أسينسيو.. ريال مدريد يعيد ملف التعاقد مع محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفي صابر
 
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اقتراب المصري محمد صلاح من ريال مدريد الإسباني  بعد إصابة نجم الفريق أسينسيو بقطع بالبراط الصليبي  خلال مباراته الودية أمام آرسنال.

وتبعاً للموقع الإسباني "دون بالون" فإن المدير الفني للنادي الملكي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، اقترح على رئيس المرينجي فلورنتينو بيريز، التعاقد مع واحد من ثنائي ليفربول، وساديو ماني، محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابع الموقع أن بيريز دخل في مفاوضات فعلية مع النجم المصري، ولكن طلب الحصول على راتب سنوي يصل الى 30 مليون يورو، وقابله رئيس ريال مدريد بالرفض.

وكانت صحيفة "صن" الإنجليزية، قد كشفت عن عزم نادي ليفربول الإنجليزي ربط النجم المصري بمعقل ليفربول "أنفيلد" حتى عام 2024.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة ليفربول تخطط لتمديد عقد صلاح لموسم جديد، ليحصل على أعلى راتب في البريميرليج على راتب أسبوعي يصل إلى 430 ألف جنيه إسترليني.
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