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"كان فاكرهم هيسرقوه".. كشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية على 4 أشخاص بالغربية

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:08 م
كان فاكرهم هيسرقوه.. كشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية على 4 أشخاص بالغربية
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات باستقبالها (شخصان توفى أحدهما إثر إصابته برش خرطوش بالظهر، والآخر مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر - مُقيمان بدائرة المركز).

وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء تواجدهما بمنطقة زراعية بالقرية محل إقامتهما تناهى لسمعهما صوت إطلاق أعيرة نارية، وحدثت إصابتهما والتي توفى على إثرها الآخر.

وتم تشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائيبمديرية أمن الغربية توصلت نتائجه إلى أن المتوفى والمصاب كان برفقتهما (عاطلان - مقيمان بذات القرية)، ويستقلون جميعهم مركبة (توك توك) بأحد طرق القرية المؤدية لمزرعة دواجن، وأثناء تعطل مركبة "التوك توك" أمام تلك المزرعة خرج حارسها، وقام بإطلاق عيارين من فرد خرطوش فأحدث إصابة أحدهم التي أودت بحياته، وأصاب آخر اعتقادًا منه بقدومهم لسرقة المزرعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف حارس المزرعة وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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