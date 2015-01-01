رئيس الوزراء يتفقد وحدة النافتا بشركة أنربك للبترول

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدة النافتا بشركة انريك للبترول لمتابعة أعمالها بهدف إنتاج البنزين عالي الأوكتين، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من البنزين 92-95عالي الأوكتين الخالي من الإضافات الكيميائية الضارة بالبيئة، لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية.





واستمع مدبولي لشرح من مسئولي الوحدة حول عمل الوحدة والطاقة الإنتاجية لها.





وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية، بمنطقة مرغم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم، وذلك خلال زيارته التى رافقه خلالها وزراء الاستثمار والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.





وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلي عرض بشأن الموقف التنفيذي المتعلق بمشروع مجمع الصناعات البلاستيكية، حيث تمت الإشارة إلي أن المشروع تم إنشاؤه لاستيعاب الصناعات المتوسطة نتيجة لاقبال المصنعين على الفكرة المنفذة بالمرحلة الاولي على مسطح ٢٥ فدانا، وأوضح العرض أنه تم موافاة محافظة الإسكندرية في منتصف شهر يونيو الماضي بقيمة مقايسات المرافق المطلوبة، ويتم حاليا الانتهاء من توصيلها، تمهيدا لطرح هذه الوحدات الصناعية للحجز.





كما تمت الإشارة إلى أن الموقع العام للمرحلة الأولي للمشروع يتكون من 9 عنابر تتضمن 204 وحدات، وأنه جار الإنتهاء من أعمال السور الخارجي للمجمع.



