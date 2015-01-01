أسرة "الفجر" تنعى والدة النجمة يسرا

نعت إدارة مؤسسة جريدة "الفجر" وجميع الزملاء العاملين بها، والدة النجمة يسرا، والتي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، بعدما أصيبت الشهر الماضي بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة داخل المستشفى.

داعين الله أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.