ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسرة "الفجر" تنعى والدة النجمة يسرا

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:54 ص
أسرة الفجر تنعى والدة النجمة يسرا
الفجر
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

نعت إدارة مؤسسة جريدة "الفجر" وجميع الزملاء العاملين بها، والدة النجمة يسرا، والتي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، بعدما أصيبت الشهر الماضي بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة داخل المستشفى.

 

داعين الله أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

Advertisements
المزيد عن: والدة النجمة يسرا عزاء والدة يسرا بوسي شلبي المهندسين الفجر إلهام شاهين أشرف زكي أحمد حلمي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا