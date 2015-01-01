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ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لترويجهم أدوية محظورة وغير مسجلة بوزارة الصحة

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:49 ص
ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لترويجهم أدوية محظورة وغير مسجلة بوزارة الصحة
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هبة عبد الحفيظ
 
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أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص (عامل توصيل طلبات- مقيم إمبابة بالجيزة) بعرض وبيع الأدوية الخاصة بعلاج مرض سرطان الثدي المستوردة والمهربة جمركيًا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالمخالفة لأحكام القانـون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته (3 عبوات خاصة بعلاج مرض سرطان الثدى محظور تداولها داخل البلاد وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط كلٍ من (مشرف شركة صيدليات كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل - مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة) وبحوزته (4 عبوات خاصة بعلاج مرض سرطان الثدى ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة).

(صيدلي بصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين - مقيم مركز الفشن ببني سويف) وعثر بداخل الصيدلية على (3 عبوات أدوية خاصة بعلاج مرض سرطان الثدى ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة)، (موزع ملابس جاهزة - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حـال تواجده بدائرة قسم شرطة روض الفرج.. وبحوزته (3 عبوة أدوية خاصة بعلاج مرض سرطان الثدى ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة).
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