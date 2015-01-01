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رئيس بعثة الحج بـ"التضامن": اختيار 270 مشرفا ومشرفة لكل 45 حاجا

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:48 ص
رئيس بعثة الحج بـالتضامن: اختيار 270 مشرفا ومشرفة لكل 45 حاجا
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آيات عامر
 
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أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة جج الجمعيات الأهلية، حجاج الجمعيات الأهلية باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان.

وأضاف عبد الموجود، إنه تم تخصيص مشرفين لاستقبال الحجاج بالمطارات وتسهيل إجراءاتهم، حيث تم اختيار 270 مشرفا ومشرفة، بواقع مشرف لكل 45 حاجا، منهم 10 مشرفات وسيتم عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو وسيتم سفر أولى الأفواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو على أن ينتهي عمل الجسر الجوى لنقل 12 ألف حاج مع أخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس المقبل.

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