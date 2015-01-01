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الكاتب الصحفي عادل حمودة ينعى والدة النجمة يسرا

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:46 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة ينعى والدة النجمة يسرا
الكاتب الصحفي عادل حمودة
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الفجر الفني
 
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نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، والدة النجمة يسرا، والتي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

 

يذكر أن والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت الشهر الماضي بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة داخل المستشفى.

 

وشيعت أمس جنازة الفقيدة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنان سمير صبري والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وإلهام شاهين وميرفت أمين وطارق لطفي وأحمد حلمي وآسر ياسين والمنتج أحمد السبكي والمخرجة إيناس الدغيدي ومدحت جمال العدل، ودلال عبد العزيز ودينا ورجاء الجداوي وماجدة زكي، والإعلامية بوسي شلبي وهند صبري.

 

ومن المقرر إقامة العزاء غدًا الجمعة بمسجد عمر مكرم بوسط البلد.

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