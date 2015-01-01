نشرة أخبار الظهيرة.. رئيس الوزراء يتفقد مجمع الصناعات "مرغم 2" بالإسكندرية

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ رئيس الوزراء يتفقد مجمع الصناعات "مرغم 2" بالإسكندرية، فضلًا عن ضبط تشكيل من 5 عاطلين بتهمة سرقة ورشة ألوميتال بالغردقة.





تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية "مرغم 2"، بمحافظة الإسكندرية.





تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط 5 عاطلين قاموا بسرقة محتويات ورشة الوميتال بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقي قسم شرطة ثان الغردقة من المدعو "محمد.م" مقيم بدائرة القسم بلاغا لاكتشافه سرقة كمية من قطع الالوميتال من داخل الورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات السرية أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "دياب.ا" عاطل مقيم ثان الغردقة، و"محمد.م" عاطل، و"عبد الرحمن.ش" عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 22019 جنح طفل ثان الغردقة، و"أحمد.ا" عاطل، و"عبدالله.ف" عاطل مقيم ثان الغردقة والسابق اتهامه فى القضية رقم 192019 جنح طفل ثانى تسول، وجميعهم مقيمين ثان الغردقة.





ألقت الطائرات المروحية التابعة للجيش السوري، عشرات البراميل المتفجرة على ريف حماة الشمالي، صباح اليوم الخميس.





قرر محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة على سهم آسيك للتعدين- أسكوم، خلال الجلسة الاستكشافية اليوم الخميس.







