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سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الخميس 25 يوليو 2019

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:39 ص
سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الخميس 25 يوليو 2019
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استقرت أسعار الذهب المحلى في سوق الصاغة في مصر اليوم الخميس 25 يوليو 2019، وذلك بعدما ارتفعت أسعار الذهب المحلي بشكل طفيف بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وذلك تزامنًا مع تسجيل سعر الأوقية 1427 دولارًا.

سعر الذهب المحلي اليوم الخميس 25-7-2019

سعر الذهب عيار 18 سجل 565 جنيهًا 
سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 656 جنيهًا 
سعر الذهب عيار 24 سجل 755 جنيهًا 
سجل الجنيه الذهب سعر 5258 جنيهًا
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