سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الخميس 25 يوليو 2019
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:39 ص
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استقرت أسعار الذهب المحلى في سوق الصاغة في مصر اليوم الخميس 25 يوليو 2019، وذلك بعدما ارتفعت أسعار الذهب المحلي بشكل طفيف بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وذلك تزامنًا مع تسجيل سعر الأوقية 1427 دولارًا.
سعر الذهب المحلي اليوم الخميس 25-7-2019
سعر الذهب عيار 18 سجل 565 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 656 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 سجل 755 جنيهًا
سجل الجنيه الذهب سعر 5258 جنيهًا
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