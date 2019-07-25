سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الخميس 25 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب المحلى في سوق الصاغة في مصر اليوم الخميس 25 يوليو 2019، وذلك بعدما ارتفعت أسعار الذهب المحلي بشكل طفيف بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وذلك تزامنًا مع تسجيل سعر الأوقية 1427 دولارًا.





سعر الذهب المحلي اليوم الخميس 25-7-2019





سعر الذهب عيار 18 سجل 565 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 656 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 سجل 755 جنيهًا