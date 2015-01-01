ميري: التدريب جزء من مواجهة المشاكل التي تعاني منها الصحافة في العالم العربي

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قال خالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، إن التدريب له أولوية كبيرة لدى الاتحاد؛ نظرًا أنه جزء من مواجهة المشاكل التي تعاني منها الصحافة في العالم العربي.





وأضاف خلال افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية الأولى في مجال قضايا الصحة، والتي تدور فعالياتها بشرم الشيخ، أن هذه الدورة ستكون باكورة انطلاق دورات تدريبية أخرى يعقدها الاتحاد في مجالات عدة، لافتًا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب تعتزم تدشين تعاون مع المنظمات الدولية على غرار منظمة الصحة العالمية.





وتابع: "القاسم المشترك في المنظمات التي يمكن أن يتعاون الاتحاد معها، هو أن تكون منظمات كبرى، وتحظى بالاحترام والشفافية".