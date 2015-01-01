الصحة العالمية: نبحث سُبل تعزيز التعاون مع الجهات الإعلامية

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أكد خالد سعيد المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه على مدى الستة أشهر الماضية تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين منظمة الصحة العالمية، وهي الوكالة الرائدة في مجال الصحة، في إطار منظومة الأمم المتحدة، وبين الجهات الإعلامية.





وأضاف خلال افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية الأولى في مجال قضايا الصحة، والتي تدور فعالياتها بشرم الشيخ، أن الصحة بمعناها الشامل ليست غياب المرض، ولكن هي اكتمال المعافاة البدنية والنفسية، وهذه لا يحققها الأطباء والعاملون الصحيون، ولكن تتعاون فيها أركان المجتمع المختلفة، إذ من المهم مع إدراك الدور الممميز الذي يقوم به الإعلام أن يتم التعاون معه في تحسين الصحة العامة.





واستطرد بأن البداية ستكون بالعمل على الصحة النفسية، والمتعاطين للمواد المسببة للإدمان ومن ثم الانتقال لقضايا أخرى لا تقل أهمية، لافتًا إلى أن سبب اختيار هذا الموضوع، هو ما يحيط به من مفاهيم خاطئة ووصم وتمييز ضد المصابين بالامراض النفسية، وانتهى بقوله "نطلب تعاونكم لتقديم المعلومات الصحيحة المبنية على الحقائق.