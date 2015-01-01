ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الصحة العالمية: نبحث سُبل تعزيز التعاون مع الجهات الإعلامية

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:39 ص
الصحة العالمية: نبحث سُبل تعزيز التعاون مع الجهات الإعلامية
جانب من المؤتمر
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
أكد خالد سعيد المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه على مدى الستة أشهر الماضية تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين منظمة الصحة العالمية، وهي الوكالة الرائدة في مجال الصحة، في إطار منظومة الأمم المتحدة، وبين الجهات الإعلامية.


وأضاف خلال افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية الأولى في مجال قضايا الصحة، والتي تدور فعالياتها بشرم الشيخ، أن الصحة بمعناها الشامل ليست غياب المرض، ولكن هي اكتمال المعافاة البدنية والنفسية، وهذه لا يحققها الأطباء والعاملون الصحيون، ولكن تتعاون فيها أركان المجتمع المختلفة، إذ من المهم مع إدراك الدور الممميز الذي يقوم به الإعلام أن يتم التعاون معه في تحسين الصحة العامة.


واستطرد بأن البداية ستكون بالعمل على الصحة النفسية، والمتعاطين للمواد المسببة للإدمان ومن ثم الانتقال لقضايا أخرى لا تقل أهمية، لافتًا إلى أن سبب اختيار هذا الموضوع، هو ما يحيط به من مفاهيم خاطئة ووصم وتمييز ضد المصابين بالامراض النفسية، وانتهى بقوله "نطلب تعاونكم لتقديم المعلومات الصحيحة المبنية على الحقائق.
Advertisements
المزيد عن: منظمة الصحة العالمية بوابة الفجر الفجر اتحاد الصحفيين العرب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا