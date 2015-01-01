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أمير الشمالية يوجه بربط شبكة كهرباء حزم الجلاميد بالشبكة العامة

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:34 ص
أمير الشمالية يوجه بربط شبكة كهرباء حزم الجلاميد بالشبكة العامة
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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بتوجيه من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بدأت اليوم الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة في تنفيذ مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة وإلغاء التوليد المستأجر لزيادة موثوقية التيار واستقرار النظام الكهربائي في المركز.

وشمل توجيه سموه رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأفاد مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي أن سمو أمير المنطقة شدد على ضرورة توفير خدمات الكهرباء لجميع المراكز والقرى في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ ودعم مالي كبير لإيصال خدمات الكهرباء لجميع المواطنين، مبينًا أن تكلفة مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة بلغت ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال.

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