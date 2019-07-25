'الصحفيين العرب': نعمل على بناء جيل أكثر قدرة على مواكبة التطورات في العالم
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:31 ص
ميسون أبو الحسن
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أكد مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، ضرورة تعزيز التواصل مع المنظمات والاتحاد، بما يسهم في بناء جيل أكثر قدرة على مواكبة التطورات في العالم، وترسيخ القيم الإنسانية التي تسهم في بناء المجتمع.
وقال "اللامي" خلال افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية الأولى في مجال قضايا الصحة، والتي تدور فعالياتها بشرم الشيخ، إنه من الفخر أن الاتحاد استطاع خلال فترة قصيرة أن يعزز علاقته مع أغلب المنظمات الدولية، معربًا عن شكره للجنة التدريب بالاتحاد ومنظمة الصحة العالمية لهذا الجهد، وهذه المبادرة لإقامة هذه الدورة، مؤكدًا أنها تُسهم في توضيح مفاهيم جديدة في مجال تصحيح المفاهيم.
ولفت رئيس "اللامي" إلى أن الاتحاد يسعى خلال الفترة القادمة لإقامة مجموعة من الدورات بالتعاون مع الجهات الرسمية الدولية، بما يسهم في تعزيز وبناء قدرات الصحفيين في كافة المجالات، للمساهمة في بناء أوطانهم.
وقال "اللامي" خلال افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية الأولى في مجال قضايا الصحة، والتي تدور فعالياتها بشرم الشيخ، إنه من الفخر أن الاتحاد استطاع خلال فترة قصيرة أن يعزز علاقته مع أغلب المنظمات الدولية، معربًا عن شكره للجنة التدريب بالاتحاد ومنظمة الصحة العالمية لهذا الجهد، وهذه المبادرة لإقامة هذه الدورة، مؤكدًا أنها تُسهم في توضيح مفاهيم جديدة في مجال تصحيح المفاهيم.
ولفت رئيس "اللامي" إلى أن الاتحاد يسعى خلال الفترة القادمة لإقامة مجموعة من الدورات بالتعاون مع الجهات الرسمية الدولية، بما يسهم في تعزيز وبناء قدرات الصحفيين في كافة المجالات، للمساهمة في بناء أوطانهم.
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