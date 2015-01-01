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أغرب حيل المهربين لإدخال الممنوعات إلى المملكة

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:32 ص
أغرب حيل المهربين لإدخال الممنوعات إلى المملكة
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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تحدث محمد علي حجر الغامدي، مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، رئيس اللجنة الجمركية الابتدائية بالغربية سابقًا، عن أغرب 5 حيل للمهربين لإدخال الممنوعات عبر منافذ المملكة.

وعن هذه الحالات، ذكر ”الغامدي”، أن أغرب هذه الحالات هى استخدام ” خل التفاح وتركيبات الأسنان”؛ لمحاولة تهريب بعض المواد الممنوعة إلى البلاد.

وأوضح أن المراقبين الجمركيين أحبطوا محاولة تهريب حوالي 10 جرامات من الأفيون، عن طريق مسافر قادم إلى مطار المدينة المنورة، قام بوضعها داخل تركيبة الأسنان.

حيث تمت ملاحظة حركة مريبة لأسنان المهرب وبخلعها تم العثور على الأفيون داخلها، فيما حاول مهربون إدخال نحو 4 آلاف زجاجة خمر داخل إرسالية من دولة عربية تحتوي على عبوات خل التفاح.

كما تم رصد محاولة شخص من ذوي الإعاقة تهريب 76 كيلو حشيش مخبأة داخل جوانب سيارة دخل بها من أحد المنافذ، وذلك بعد ملاحظة المراقب وجود آثار فك مسامير داخل السيارة.

وشملت هذه المحاولات أيضآ محاولة رجل مسن برفقة 6 نساء في سيارة عائلية؛ لتهريب 70 زجاجة خمر مخبأة تحت المقاعد، وأخيرآ محاولة تهريب ممنوعات في فصوص الخواتم.

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