رئيس العمل الوطني الليبي يتهم قطر بالطمع في ثروات بلاده

اتهم رئيس"العمل الوطني الليبي" دولة قطر بالطمع في الاستيلاء على الثروات الليبية ونهبها لصالحها.

وقال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن قطر الميليشيات الإرهابية بليبيا وتمولها، وخلف كل منطقة لها علاقة بالإرهاب، لافتًا إلى أن قطر وتركيا يلعبان دورا مزعجا للغاية في كل الدول التي تعاني من الإرهاب.

وأوضح "الترجمان" في تصريحات تلفزيونية أن قطر وتركيا وصل الأمر بهما إلى التدخل المباشر في محاولة تقسيم ليبيا منذ العام 2011، لافتًا إلى أن الدولتين لديهما مصالح خاصة، حيث تطمع قطر في ثروات ليبيا وخاصة الغاز والنفط.

أضاف أن قطر تستهدف الاستيلاء على أكبر آبار الغاز في المنطقة والذي يوجد في منطقة جفارة الليبية، لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن هذه الآبار تكفي قارة أوروبا لمدة 30 سنة من إمدادات الغاز، حيث إن هذه المنطقة قريبة جدًّا من قارة أوروبا، متابعًا أن قطر لديها ثقة أنه في حالة نجاح مخططها ستعوض أموالها التي نفقتها على الإرهاب من خلال الثروات الليبية التي ستستولى عليها.