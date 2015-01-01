رغم الإخفاق في الكان.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا ويحتل الـ49 عالميا
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:28 ص
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية، صباح اليوم، والذي أسفر عن صعود المنتخب الوطني في الترتيب.
وأعلن الفيفا، عن صعود منتخب مصر 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف الصادر اليوم، حتى أصبح في المركز 49 بدلا من 58، حسب أخر تصنيف للفيقا.
وكان المنتخب الوطني ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر بالبطولة التي أقيمت بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر تصنيف مصر بطولة الامم أمم إفريقيا
- منتخب السعودية يتراجع في التصنيف الشهري للفيفا
- تصنيف الفيفا: الأخضر يتراجع "١٠ مراكز" للخلف
- منتخب العراق يتقدم 8 مراكز في تصنيف "فيفا"
- مدرب المنتخب : ترتيب الفراعنة فى تصنيف الفيفا لايقلقنا
- منتخب مصر يتقدم 6 مراكز في تصنيف الفيفا
- دراسة لـ"مستقبل وطن": نتائج الفراعنة تحسنت في التصنيف الدولي للفيفا بقيادة"أجيري"
- عاجل.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف "فيفا" وتونس تتراجع