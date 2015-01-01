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رغم الإخفاق في الكان.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا ويحتل الـ49 عالميا

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:28 ص
رغم الإخفاق في الكان.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا ويحتل الـ49 عالميا
منتخب مصر
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محمد الصو
 
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية، صباح اليوم، والذي أسفر عن صعود المنتخب الوطني في الترتيب.


وأعلن الفيفا، عن صعود منتخب مصر 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف الصادر اليوم، حتى أصبح في المركز 49 بدلا من 58، حسب أخر تصنيف للفيقا.


وكان المنتخب الوطني ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر بالبطولة التي أقيمت بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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