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"مدبولي" يتفقد مركز خدمات المستثمرين بمنطقة العامرية ويستمع لشرح حول آلية العمل

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:29 ص
مدبولي يتفقد مركز خدمات المستثمرين بمنطقة العامرية ويستمع لشرح حول آلية العمل
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس مركز خدمات المستثمرين بمنطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية.

كما استمع مدبولي الى شرح تفصيلي حول ما يقوم به المركز من خدمات للمستثمرين وتحدث مع عدد من العاملين بالمركز ، واطمأن رئيس الوزراء من العاملين على سرعة انجاز الخدمة للمستثمرين.

وتفقد رئيس الوزراء الحضانة الملحقة والخاصة بابناء العاملين بالمركز.

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