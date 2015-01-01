"مدبولي" يتفقد مركز خدمات المستثمرين بمنطقة العامرية ويستمع لشرح حول آلية العمل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس مركز خدمات المستثمرين بمنطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية.





كما استمع مدبولي الى شرح تفصيلي حول ما يقوم به المركز من خدمات للمستثمرين وتحدث مع عدد من العاملين بالمركز ، واطمأن رئيس الوزراء من العاملين على سرعة انجاز الخدمة للمستثمرين.





وتفقد رئيس الوزراء الحضانة الملحقة والخاصة بابناء العاملين بالمركز.



