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مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في المكسيك بظروف غامضة

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:28 ص
مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في المكسيك بظروف غامضة
الشرطة المكسيكية
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وكالات
 
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قتل إسرائيليان في إطلاق نار وقع في وقت متأخر أمس الأربعاء، في أحد مقاهي مكسيكو سيتي في المكسيك، وأصيب شخصان آخران.

 

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الشرطة المكسيكية اعتقلت امرأة، تبلغ من العمر 33 عاما بشبهة إطلاق النار باتجاه الإسرائيليين، فيما تمكن رجل من الفرار.

 

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المكسيكية أوضحت أن الإسرائيليين كانا يجلسان في مطعم بالعاصمة، حينما اقترب رجل وامرأة منهما وأطلقا النار عليهما، من دون أن تتضح أسباب الهجوم حتى الآن.

 

وفيما فتحت الشرطة المكسيكية تحقيقا، توجه القنصل الإسرائيلي في المكسيك إلى مركز الشرطة للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية على علم بما جاء في التقارير حول الحادث وتتابع القضية.

 

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