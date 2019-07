توم كروز كان الأقرب لتجسيد دور براد بت في فيلم Once Upon a Time in Hollywood

بعد أيام قليلة من طرحه، كشف المخرج الكبير كوينتن ترانتينو عن مفاجأة تتعلق بفيلمه الجديد Once Upon a Time in Hollywood، وتخص الشخصية التي جسدها النجم براد بت بالفيلم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ترانتينو صرح في حوار إذاعي عقب طرح الفيلم أن النجم توم كروز كان الأختيار الأول لتجسيد شخصية براد بت بالفيلم، لولا إنشغاله بأعمال سينمائية أخرى.

وأثنى ترانتينو على موهبة كروز، وقال أنه سيسعى للتعاون معه في أعمال سينمائية في المستقبل قبل اعتزاله العمل بالإخراج رسميا.