ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"مدبولي" يتفقد دار حضانة العاملين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:27 ص
مدبولي يتفقد دار حضانة العاملين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
Advertisements
طباعة
يحي حلمي
 
Advertisements
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دار حضانة بالمنطقة الحرة المخصصة لأبناء العاملين، ورافقه عدد من الوزراء.

وأشاد مدبولي، بمستوى الحضانة متسائلا عن المضمون التي تقدمه للأطفال عدد الأطفال به.

ومن المقرر أن يتفقد مدبولي، مشروع مرغم ٢ للبلاستك كما يتفقد وحدة النافتا بشركة انريك، ويتفقد أيضا مستشفى العجمي.

وكما سيتفقد رئيس الوزراء مشروع بشائر الخير ومشروع تطوير ترعة المحمودية " شريان الأمل " .

ويعقد رئيس الوزراء اجتماع مع القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان عن المحافظة عقب جولاته لتعرف على مشكلات المحافظة والعمل على حلها.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا