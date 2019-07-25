فيس بوك يحجب بياناتك عن مايكروسوفت وسونى.. والسبب!
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:23 ص
Advertisements
Advertisements
بعد تعرض موقع فيس بوك لغرامة قدرها 5 مليارات دولار من لجنة التجارة الفيدرالية حرص على ضبط المعلومت والبيانات التي يمكن لشركائها الوصول إليها.
وأعلن فيس بوك أنه سيحجب بياناتك الخاصة عن Microsoft و Sony فهما الوحيدان اللذان "واصلا الوصول إلى أنواع محدودة من بيانات الأصدقاء".
وقال Facebook إنه لم يعثر على دليل على استخدام أى بيانات ينتهك سياساته، ولكنه قيد وصولها "فورًا"، وقال إيم أرشيبونج، نائب رئيس شراكات المنتجات: "لقد كان هذا خطأنا، ونحن نقوم بتصحيحه، وسنعمل فى إطار جديد شامل لحماية خصوصية الأشخاص والمعلومات التى يقدمونها لنا، ويتطلب الأمر نقلة جوهرية فى طريقة عملنا."
وعلق متحدث باسم مايكروسوفت بإنه "يحترم جميع تفضيلات المستخدم" أثناء عمله مع فيس بوك.
Advertisements
المزيد عن: موديل قديم موديل جديد في الاسواق عربية عربات جديدة عالم السيارات سيارة مستعملة سيارة بسعر رخيص سيارة سيارات هجينة سيارات رياضية سيارات جديدة سيارات سوق السيارات في مصر سعر السيارة تكلفة السيارة انواع السيارات العربات اسواق السيارات العالمية
- مايكروسوفت تصدر رسميا خدمة Microsoft Teams لكافة مستخدمي Office 365
- متصفح "فايرفوكس" يمنع "فيس بوك" من تعقب خطواتك بهذه الطريقة
- "فيس بوك" تُسهل الوصول لأدواتها عن طريق تعديل الخصوصية
- "فيسبوك" يدفع غرامه 2 تريليون دولار إذا ادانته تحقيقات الفضيحة!
- فضيحة جديدة لفيسبوك.. رسائل المستخدمين الخاصة متاحة لأكثر من 150 شركة
- لهذا السبب.. فيس بوك يخسر 28 مليار دولار من قيمته
- فضيحة جديدة.. آبل تغلق تطبيق Facebook Research وتحظر جميع تطبيقات الشركة الداخلية
- هكذا تحمي بياناتك من التجسس.. خطوات هامة
- غرامة كبيرة في طريقها لـ"جوجل".. والسبب!