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فيس بوك يحجب بياناتك عن مايكروسوفت وسونى.. والسبب!

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:23 ص
فيس بوك يحجب بياناتك عن مايكروسوفت وسونى.. والسبب!
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بعد تعرض موقع فيس بوك لغرامة قدرها 5 مليارات دولار من لجنة التجارة الفيدرالية حرص على ضبط المعلومت والبيانات التي يمكن لشركائها الوصول إليها.

وأعلن فيس بوك أنه  سيحجب بياناتك الخاصة عن Microsoft و Sony فهما الوحيدان اللذان "واصلا الوصول إلى أنواع محدودة من بيانات الأصدقاء".

وقال Facebook إنه لم يعثر على دليل على استخدام أى بيانات ينتهك سياساته، ولكنه قيد وصولها "فورًا"، وقال إيم أرشيبونج، نائب رئيس شراكات المنتجات: "لقد كان هذا خطأنا، ونحن نقوم بتصحيحه، وسنعمل فى إطار جديد شامل لحماية خصوصية الأشخاص والمعلومات التى يقدمونها لنا، ويتطلب الأمر نقلة جوهرية فى طريقة عملنا."

وعلق متحدث باسم مايكروسوفت بإنه "يحترم جميع تفضيلات المستخدم" أثناء عمله مع فيس بوك.
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