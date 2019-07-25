كيانو ريفز يواصل تصوير Bill & Ted Face The Music

ظهر النجم الكبير كيانو ريفز في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه المنتظر Bill & Ted Face The Music، بشوارع مدينة نيو أورلنز بولاية لويزيانا الأمريكية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات استكمال كيانو لتصوير الفيلم، الذي يعود به بعد مرور 18 عام منذ طرح الجزء الأول من الفيلم عام 1991، لتجسيد شخصية "تيد"، برفقة النجم أليكس وينتر الذي يجسد شخصية "بيل".

وكان قد ظهر النجم كيانو ريفز في الجزء الأول من فيلم Bill & Ted في بداية مسيرته بالعمل بالسينما عام 1991، ويطرح الجزء الثاني بشهر أغسطس من عام 2020 القادم.