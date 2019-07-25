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كيانو ريفز يواصل تصوير Bill & Ted Face The Music

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:25 ص
كيانو ريفز يواصل تصوير Bill & Ted Face The Music
كيانو ريفز
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أحمد جمال أحمد
 
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ظهر النجم الكبير كيانو ريفز في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه المنتظر Bill & Ted Face The Music، بشوارع مدينة نيو أورلنز بولاية لويزيانا الأمريكية.

 

 

 

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات استكمال كيانو لتصوير الفيلم، الذي يعود به بعد مرور 18 عام منذ طرح الجزء الأول من الفيلم عام 1991،  لتجسيد شخصية "تيد"، برفقة النجم أليكس وينتر الذي يجسد شخصية "بيل".

 

وكان قد ظهر النجم كيانو ريفز في الجزء الأول من فيلم Bill & Ted  في بداية مسيرته بالعمل بالسينما عام 1991، ويطرح الجزء الثاني بشهر أغسطس من عام 2020 القادم.


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