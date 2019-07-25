مسئول معامل التنسيق: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تظهر بعد انتهائها بنحو 48 ساعة
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:25 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رفاعي هيكل، مسئول معامل التنسيق بكلية الدراسات العليا بالبحوث الإحصائية، إن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية بشعبتيها العلمي والأدبي بدأت الأحد الماضي ومستمرة حتى مساء اليوم الساعة السابعة مساءً.
وأشار "هيكل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أنهم يقومون بتوجيه الطالب الذي يأتي إى معامل التنسيق لملىء رغباته، موضحًا أنهم يظلوا مع الطالب خطوة بخطوة حتى ينتهي من تسجيل رغباته.
وأضاف أن نتيجة التنسيق تظهر بعد انااتهاء المرحلة بنحو 48 ساعة، متوقعًا أن تبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة 5 أيام.
وأشار "هيكل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أنهم يقومون بتوجيه الطالب الذي يأتي إى معامل التنسيق لملىء رغباته، موضحًا أنهم يظلوا مع الطالب خطوة بخطوة حتى ينتهي من تسجيل رغباته.
وأضاف أن نتيجة التنسيق تظهر بعد انااتهاء المرحلة بنحو 48 ساعة، متوقعًا أن تبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة 5 أيام.
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