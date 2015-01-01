أمير منطقة مكة المكرمة يُناقش الخطة التشغيلية الكهربائية خلال موسم الحج

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استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري.



واطلع سموه على الخطة التشغيلية الكهربائية خلال موسم حج هذا العام، والمشاريع الجديدة التي تم تنفيذها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



وبحسب المهندس العمري، فإن الأحمال المتوقعة لموسم حج هذا العام في مكة المكرمة ستبلغ 4383 ميجا وط بزيادة عن العام الماضي بنسبة 2%، وفي المشاعر المقدسة 332 ميجا واط بزيادة عن العام الماضي بنسبة 7%، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشاريع كهربائية لموسم حج هذا العام بقيمة مليار و200 مليون ريال.



