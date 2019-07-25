قافلة طبية علاجية تكشف على 1800 مريض في يومها الأول بكفر الجنينة في نبروه

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قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتفقد ومتابعة أعمال القافلة الطبية العلاجية بكفر الجنينة مركز نبروة، والتي وجه بها وكيل الوزارة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأهل القرية والقرى المجاورة، وتتم على مدار يومين بمختلف التخصصات الطبية



وقال مكي إن القافلة قامت خلال اليوم الأول بالكشف على ١٨٠٠ مريض وتوفير ١٢٠ صنف علاج للمرضى في مختلف التخصصات، وتوفير التحاليل الطبية والأشعة العادية والتلفزيونية



وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة مستمرة اليوم لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، مؤكدا إستمرار خدمة القوافل العلاجية المجانية لكل المناطق تيسيرا على المواطنين وضمانا لوصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين.



وعلى صعيد اخر أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن الكشف علي 3مليون و530 ألف مريض بالعيادات الخارجية والاستقبال بمستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية واجراء 26 ألف و428 عملية جراحية وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأكد محافظ الدقهلية على اهتمام الدولة البالغ بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى في مختلف المستشفيات وأننا نسعى بكل السبل لتوفير مستلزمات وعلاج المرضى وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال فترة وجودهم بالمستشفيات او خلال ترددهم، كما نحرص على توافر المخزون الاستراتيجي من مختلف الأدوية والتشديد على تواجد الاطقم الطبية وفرق التمريض لخدمة جميع المرضى بالمحافظة.



ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة إن المرضى الذين تم الكشف عليهم 932 ألف و370 مريض بأقسام الاستقبال و2 مليون و596 ألف و916 مريض بالعيادات الخارجية،وتم اجراء 26 ألف و428عملية مابين كبري وصغري،و 130عملية قسطرة قلبية،ومناظير تشخيصية وعلاجية لعدد 1860 حالة، واشعة عادية ل 249 ألف و903 حالة داخلى وخارجى.



وتم عمل اشعة موجات فوق صوتية ل 131 ألف و174حالة داخلى وخارجى وتم عمل اشعة مقطعية ل 24 ألف و287 حالة داخلى وخارجى،ورنين مغناطيسي لعدد 2158 حالة،واشعة ماموجرام لعدد 160 حالة،وأشعة ايكو على القلب لعدد 6500 حالة،واشعة دوبلر لعدد 950 حاله.



كما تم إجراء عمليات ولادة طبيعية لعدد 3182 حالة وولادة قيصرية لعدد 6795 حالة واجراء 140 ألف و500جلسة علاج طبيعي بالاضافة الي اجراء عدد 203 ألف جلسة غسيل كلوي موزعة الي ثلاث شرائح ايجابي فيروس CB والسلبي لعدد مرضى 2750 منها وتم استقبال 6667 طفل حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 11 ألف و809 بالرعاية المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والاعصاب.