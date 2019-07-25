بيندكت كومبرباتش يعود للعمل مع كلير فوي في مشروع سينمائي جديد

يستعد النجم البريطاني بيندكت كومبارباتش لمشاركة مواطنته كلير فوي الشاشة الفضية من جديد في مشروع سينمائي عن قصة حقيقية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن كل من بينديكت وكلير سيظهران في الادوار الرئيسية بفيلم مستوحى من قصة حياة الموسيقي الإنجليزي Louis Wain.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يتشارك بها الثنائي في عمل سينمائي، حيث سبق لهما العمل في فيلم Wreckers عام 2011.