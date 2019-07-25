رسميا.. الأهلي يطلب ضم "دونجا" بيراميدز
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:15 ص
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
طلب النادي الأهلي من نظيره بيراميدز التعاقد رسميا مع لاعبه نبيل عماد "دونجا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأبدى مسئولو الأهلي رغبتهم في التعاقد مع "دونجا" والذي قدم مستوى مميز للغاية مع فريقه في الموسم المنقضي.
ويسعى الأهلي لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات التي يشارك فيها وخاصة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد توج أمس بطلًا للدوري المصري للمرة ٤١ في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب ٣-١.
Advertisements
- بتروجت يفاوض إبراهيم صلاح
- رسميا.. الزمالك يطلب التعاقد مع مدافع بيراميدز
- عاجل.. أول تعليق من بيراميدز على ضم عبد الله السعيد
- الزمالك يفجرها ويكشف عن ضم 4 نجوم من بيراميدز في 2019
- "دوسانتوس" حكما للقاء بيراميدز والمقاولون
- لخلافة طارق حامد.. نجم بيراميدز يوافق على اللعب للزمالك
- الزمالك يسعى لضم لاعب بيراميدز ومنتخب مصر
- صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز
- أخر تطورات كبرى صفقات الأهلي الصيفية