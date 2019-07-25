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رسميا.. الأهلي يطلب ضم "دونجا" بيراميدز

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:15 ص
رسميا.. الأهلي يطلب ضم دونجا بيراميدز
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علي نبوي
 
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طلب النادي الأهلي من نظيره بيراميدز التعاقد رسميا مع لاعبه نبيل عماد "دونجا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأبدى مسئولو الأهلي رغبتهم في التعاقد مع "دونجا" والذي قدم مستوى مميز للغاية مع فريقه في الموسم المنقضي.


ويسعى الأهلي لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات التي يشارك فيها وخاصة دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد توج أمس بطلًا للدوري المصري للمرة ٤١ في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب ٣-١.

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المزيد عن: كورة رياضة دونجا بيراميدز الأهلي أخبار الرياضة
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