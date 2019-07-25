الابن الأصغر لروبين ويليامز يختار عيد ميلاد والده الراحل موعدا لحفل زفافه

اختار، كودي ويليامز، الأبن الاصغر للنجم الكوميدي الراحل روبين ويليامز، يوم 21 من يوليو الجاري لحتفل بزفافه، وهو اليوم نفسه الذي يحتفل به بعيد ميلاد والده الراحل.

وتمت إجراءات زفاف كودي على ماريا فلوريس في سرية تامة، حيث حضر الحفل الأصدقاء المقربين لأسرة العروسين، حتى أن صحيفة ديلي ميل نجحت في الحصول على اللقطات الرسمية للزفاف بعد انعقاده بعدة أيام.

وكان قد توفى النجم الكبير روبين ويليامز في يوم 11 من شهر أغسطس عام 2014، بعد أن قام بالانتحار نتيجة لتعرضه لاكتئاب.