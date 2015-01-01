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عمرو الليثي ناعيًا فاروق الفيشاوي: فنان كبير وصديق نبيل (صورة)

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:07 ص
عمرو الليثي ناعيًا فاروق الفيشاوي: فنان كبير وصديق نبيل (صورة)
عمرو الليثي
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الفجر الفني
 
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نعى اﻻعلامي عمرو الليثي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والذي وافته المنية، اليوم الخميس، داعيا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر على فراقه.

 

ونشر "الليثي" عبر صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي انعي بمزيد من الحزن والأسى الفنان الكبير والصديق النبيل الفنان فاروق الفيشاوي، داعيا الله ان يرحمه ويعفو عنه ويغفر له.

 

وأشار "الليثي" فقدنا فنان كبير من أهم نجوم السينما المصرية وله العديد من الأعمال الرائعة والتي ستبقي خالدة في ذاكرة السينما المصرية، كما أن له العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية المتميزة.

 

وأضاف "الليثي" تعلمنا منه كيف نواجه المرض بالابتسامة وبروح محبة للحياة والعمل فهو شخصية نادرة سنفتقده كثيرا علي المستوي الشخصي والمهني.

عمرو الليثي ناعيًا فاروق الفيشاوي: فنان كبير وصديق نبيل (صورة)
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