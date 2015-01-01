ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكشف عن شبكة تجسس تديرها إيران انطلاقا من سوريا

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:02 ص
الكشف عن شبكة تجسس تديرها إيران انطلاقا من سوريا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) عن شبكة تجسس تديرها إيران عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد عملاء في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

 

وقال الجهاز في بيان إن هذه الشبكة اتخذت من سوريا مقراً لها بتوجيهات من إيران وبقيادة سوري لقب بأبو جهاد، وحاول تجنيد أشخاص من خلال اتصالات أولية معهم عبر حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومن ثم انتقلت الاتصالات عبر تطبيقات المراسلة.

 

وبدءاً من أبريل 2019، تم تنفيذ عملية واسعة ضد نشطاء الشبكة داخل اسرائيل وفي الضفة الغربية، وخلالها تم ضبط عدد من المواطنين، وعندها تبين أنه تم التواصل معهم وتجنيدهم من قبل مشغلي الشبكة الإيرانيين.

وبرزت في سياق التحقيقات معلومات تفيد بأن العلاقة مع المشغلين من سوريا قد تطورت إلى مستوى نقل المعلومات بل وظهرت نوايا للقيام بأنشطة إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، مدنية وعسكرية.

 

وتابع الجهاز أن "الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين الذين تواصل عملاء المخابرات الإيرانية معهم رفضوا التعاون معهم لأنهم كانوا يشكون في كونهم عنصر عدائي وكانوا يقطعون الاتصال بهم".

 

ولم يبلغ عن اعتقالات في إطار هذه القضية.

 

ويعد استخدام الشبكات الاجتماعية طريقة معروفة لوكالات الاستخبارات التي تلجأ إليها مختلف التنظيمات بما في ذلك حماس وحزب الله لتجنيد الناشطين لصالحها.

 

وفي يونيو الماضي ، قال جهاز شين بيت إنه ألقى القبض على مواطن أردني ترجع أصوله إلى مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية.

 

ودخل الشخص الأردني إسرائيل بتكليف من المخابرات الإيرانية لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في إسرائيل والضفة الغربية لإخفاء الأنشطة الإيرانية، بحسب جهاز الأمن.

Advertisements
المزيد عن: شبكة تجسس سوريا إيران
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
-
x
01:00
-
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا