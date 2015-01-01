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سول: صاروخ كوريا الشمالية الثاني طار مسافة 430 ميل

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:55 ص
سول: صاروخ كوريا الشمالية الثاني طار مسافة 430 ميل
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ترجمة منار طارق
 
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أوضحت كوريا الجنوبية إن أحد الصاروخين الكوريين الشماليين طار على بعد 690 كيلومترًا (430 ميلًا)، أطول مما كان متوقعًا في البداية.

وقد قالت كوريا الجنوبية في وقت سابق إن الصاروخين طارا على بعد حوالي 430 كيلومترا قبل الهبوط في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد اليوم الخميس.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي في وقت لاحق إنه والولايات المتحدة قد حددا أن الصاروخ الثاني طار لفترة أطول، مضيفا ان البلاد لا تزال تصنف كلا الصواريخ على أنها قصيرة المدى.
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