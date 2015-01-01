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ريم الأشرفي تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "للمرأة وبس"

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:41 ص
ريم الأشرفي تكشف تفاصيل برنامجها الجديد للمرأة وبس
ريم الأشرفي
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الفجر الفني
 
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كشفت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة ريم الأشرفي، عن تفاصيل برنامجها الجديد، والمقرر انطلاقه السبت المقبل على إذاعة الكويت.

 

وقالت ريم الأشرفي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنها استقرت مؤخرًا على الاسم النهائي للبرنامج ليكون "للمرأة وبس"، ومن المقرر إذاعته يوميًا بواقع ساعة على الهواء، ويستضيف باقة من أهم خبراء التجميل والعناية بالبشرة فى الوطن العربي.

 

وأوضحت بأن البرنامج يهدف لتقديم نصائح يومية للسيدات خاصة بالعناية بالبشرة والصحة العامة للفتيات، وهو موجه للمرأة في شتى ربوع الوطن العربي.

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