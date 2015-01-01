تواصل منشآت مونديال الدم والعار في قطر، حصد أرواح العمال الذين تركوا أهاليهم وأقاربهم بحثا عن لقمة العيش، وأنفقوا كل ما لديهم للسفر إلى إمارة الظلم والعبودية، بعدما صدرت عصابة الحمدين صورة مزيفة للعالم بأنها المكان المناسب والملائم لجني الأموال فضلا عن ادعاءاتها المزيفة ببيئة العمل الصالحة، وفقا لقطر يلكيس.

وفي فضيحة جديدة لكذب شياطين الحمدين، دفع رجل يبلغ من العمر 30 عامًا، من مدينة بيلتانجادي تالوك في دائرة داكشينا الكانادا الهندية، حياته ثمنا للعمل في قطر، حيث لقي مصرعه داخل أحد استادات المونديال إثر انفجار مكبس ضاغط.

سانديش شيتي، أحد سكان قرية مالادي في بيلتانجادي تالوك، كان يعمل ميكانيكي تبريد وتكييف في شركة Tachif Electromechanical، وتوفي أثناء عمله في ستاد في قطر يوم 23 يوليو، عندما انفجر الضاغط.

الحادث المأساوي يعري الأكاذيب المفضوحة التي أطلقها النظام الحاكم في قطر حول تحسين بيئة العمل، وتوفير المناخ اللازم، بالإضافة إلى مزاعم احتياطات الأمن والسلامة المتوفرة داخل قطر، وهو ما انكشف زيفه بهذا الحادث الذي لم يكن الأول ولن يكون الأخير في ظل عناد أذناب الحمدين وتمسكهم بسياساتهم الفاسدة.

وكانت اللجنة القطرية المسؤولة عن الاستعدادات لتنظيم استضافة كأس العالم 2022 قد وافقت على إجراء تحقيق واسع النطاق بقيادة قاض بريطاني في وفاة عامل بريطاني أثناء بناء استاد لهذا الحدث، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

جاء القرار، بعد عامين ونصف العام من وفاة زاك كوكس في يناير 2017، ويعد بمثابة انطلاقة للناشطين الذين يعارضون الكثير من مخالفات تتعلق بالصحة والسلامة المحيطة بالعاملين في بناء ملاعب كرة القدم، على الرغم من أن عمليات البناء والتشييد تقترب نسبيا من الانتهاء من الجزء الأكبر منها.

في فبراير 2018، انتقدت قاضية تحقيقات الوفيات والطب الشرعي البريطاني بشدة إجراءات السلامة في موقع الاستاد، قائلة إن المعدات التي تم تكليف كوكس باستخدامها أثناء تأدية عمله لم تكن مناسبة وغير آمنة.

وقالت أسرة كوكس في بيان صحفي إن الفترة التي انقضت منذ وفاته كانت "صعبة للغاية بالنسبة للأسرة"، وأعربت عن ترحيبها بقرار المجلس الأعلى للمشاريع والإرث، المسؤولة عن المشروعات الخاصة باستضافة مونديال 2022.

وأضافت أسرة كوكس في البيان: "أردنا التعرف على القرارات والظروف التي أدت إلى وفاته ومحاولة التأكد من أنه تمت الاستفادة مما حدث في تصحيح الأوضاع بما يمنع إمكانية وقوع حوادث مماثلة أخرى في المستقبل."

قُتل كوكس في استاد خليفة الدولي بعد سقوطه من على ارتفاع 40 متراً من منصة معلقة، حيث كان يعمل من خلال مقاول من جنوب إفريقيا يعمل لحساب شركة ألمانية.

ووقع الحادث بسبب عطل في معدات الرافعة، التي تتحكم في المنصة التي انهار جزء منها وهوى بكوكس وزميل له، كانا يعملان فوقها.

وقالت فيرونيكا هاميلتون دييلي قاضية التحقيقات في قضية مقتل كوكس: "كان الكثير من المديرين يعرفون وكان عليهم أن يعلموا أنهم كانوا بحاجة فعلية لإدراك أن مجموعة من عمالهم يستخدمون معدات يمكن أن تكون قاتلة".

وقالت قاضية التحقيقات إن التغييرات التي تم اعتمادها للإسراع بتثبيت المنصة كانت "فوضوية وغير مهنية وغير مفهومة وخطرة بكل تأكيد".

وقالت قاضية التحقيقات: إن "النتيجة الحتمية لمثل هذه الأخطاء" هي وفاة كوكس، بما في ذلك قرار المقاولين ببناء سقف الملعب بمعدلات أسرع، لأن ذلك القرار استدعى استخدام رافعات إضافية، على حد وصف عامل بناء زميل لكوكس خلال التحقيقات لا يمكن استخدامها إلا كسلة مهملات.

وأقرت اللجنة القطرية في بيان لها بعد صدور الحكم الصادر عن قاضي التحقيق الجنائي البريطاني في العام الماضي: بأن "العديد من حالات الفشل النظامية والأخطاء البشرية أدت إلى وقوع هذا الحادث".

ووفقا لما ذكرته "ذا غارديان"، لطالما كانت معاملة قطر للعمال المهاجرين، وبشكل أساسي القادمين من جنوب شرق آسيا، محل نقد واستهجان منذ أن حصل هذا البلد الصغير على حق استضافة كأس العالم في ديسمبر 2010.

كما توفي عامل نيبالي أثناء عمله في ملعب الوكرة، المقرر أن يستضيف جانباً من مباريات كأس العالم عام 2022 في قطرأثناء تنفيذ المشروعات التي لاقت انتقادات حقوقية واسعة في السابق، بسبب ظروف العمل القاسية، والعبودية التي يتعرض لها العمال في قطر.

وسبق لعامل نيبالي يبلغ من العمر 29 عاماً، أن توفي في الموقع ذاته في أكتوبر 2016، بعد تعرضه للصدم من قبل شاحنة.

ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا ربما هو الأكثر أهمية حول ثقافة السلامة في بناء الملاعب في سبتمبر 2017. ودعت المنظمة الدولية في سياق التقرير إلى ضرورة إجراء عمليات تشريح منتظمة لجميع حالات الوفاة، وتقديم شهادات وفاة تشرح سبب الوفاة.

وأشار التقرير إلى أن الوفيات استمرت بمعدل مرتفع، على الرغم من أن منظمة العمل الدولية رحبت بالتغييرات، التي تطرأ على ظروف العمل ومنها السماح للعمال بأوقات راحة في منتصف النهار وتعديل التأشيرة بما يتيح حرية المغادرة للعمال الوافدين.