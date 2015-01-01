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محلل سياسي سوداني: الإخوان يتعاملون مع قطر كبقرة حلوب

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:12 ص
محلل سياسي سوداني: الإخوان يتعاملون مع قطر كبقرة حلوب
عبدالله الواحد إبراهيم
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وكالات
 
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قال المحلل السياسي السوداني، عبدالله الواحد إبراهيم، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يتعامل مع النظام القطري، كأنها بقرة حلوب توفر لهم التمويل العسكري، مؤكداً تورط قطر في دعم تنظيم الإخوان للوصول إلى الحكم في ليبيا ومصر .

 

وكشف إبراهيم في مداخلة تلفزيونية له، عن العلاقة التي تربط قطر بنظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، موضحاً ان قطر إستخدمت البشير لفرض سيطرتها على ليبيا من مده بالأسلحة والعربات المصفحة التي قام بتسليمها للتنظيمات المتطرفة في ليبيا .

 

وأضاف إبراهيم أن علاقة البشير ترتبط بالنظام القطري، منذ إنقلاب أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، على والده في تسعينيات القرن الماضي .. مؤكداً أن البشير كان له دور كبير في إنجاح هذا الإنقلاب .

 

ويشير إبراهيم إلى أن الإخوان هم من ساعدوا البشير للوصول إلى الحكم في السودان ولذلك قطر لا ترى حليفاً لها في السودان إلا البشير .

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