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مدير قطاع الناشئين بناصر ملوي: سنبدأ فترة الإعداد للموسم مطلع أغسطس

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:59 ص
مدير قطاع الناشئين بناصر ملوي: سنبدأ فترة الإعداد للموسم مطلع أغسطس
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سالم خليل
 
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حدد مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوي برئاسه أحمد الصواف موعد إنطلاق فتره الإعداد لقطاع الناشئين لفريق مركز شباب ناصر ملوي استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 .


وقال طارق السكران مدير قطاع الناشئين بناصر ملوي لـ "الفجر الرياضي" بأننا سنبدأ الإعداد للموسم الكروي الجديد في الأول من اغسطس القادم مشيرا إلى أنه قد بدأ الاختبارات بقطاع الناشئين منذ ثلاثه أيام وذلك من أجل اختيار افضل العناصر .


وأضاف السكران بأنه يسعي الي عمل شئ جديد بقطاع الناشئين متمثلا في اختيار أفضل العناصر للقطاع للمشاركة مع الفريق الأول وكذلك من أجل تسويق اللاعبين من أجل جعل فريق مركز شباب ناصر ملوي في تقدم وازدهار.

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