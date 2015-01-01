5 لاعبين خذلوا جماهيرهم والعكس بالدوري المصري

أسدل الستار على منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم بشكل رسمي دون الانتظار للجولة الأخيرة من المسابقة.





جاء ذلك بعد أن نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالفوز على منافسه المقاولون العرب، بنتيجة 3-1 ، والتتويج بلقب المسابقة رسميا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للمسابقة.





فوز الأهلي منحه لقب المسابقة رسميا، بعد توسيع الفارق مع غريمه التقليدي الزمالك، دون النظر لنتيجة الفريقين معا بالجولة الأخيرة المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري.





ويرصد "الفجر الرياضي" أهم 5 لاعبين فشلوا في إثبات ذاتهم وأخرون كانوا على الموعد مع جماهيرهم بالتقرير الآتي:-





أولا.."لاعببن خذلت جماهيرها"

1- "محمد إبراهيم"

توسمت جماهير الزمالك، خيرا في لاعبها محمد إبراهيم في بداية الموسم، إلا أن دخول اللاعب في مشاكل مع ناديه ثم الخروج من أغلب مباريات الموسم، وضعه في مأزق أمام عشاقه والتي طالبت أحيانا بالتخلص منه في الميركاتو الصيفي.





2- "صلاح محسن"

بات صلاح محسن لاعب الأهلي، عبئا ثقيلا داخل أروقة القلعة الحمراء، بعدما فشل في إثبات ذاته وخروجه من مباريات الفريق بشكل معتاد، رغم قدومه من صفوف إنبي، بصفقة خيالية وصفت بأنها الأغلي بتاريخ النادي البترولي، ولكن سرعان ما وصل اللاعب لطريق منحدر في مستواه.





3- "أزارو"

فشل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، في الظهور بشكل مميز مع فريقه بالموسم الثاني، رغم أنه توج بلقب هداف الدوري مع الأحمر بالموسم الماضي.

ورغم مشاركة اللاعب وقيادته لهجوم الفريق بأغلب مباريات الموسم الجاري، إلا أنه تلقى انتقادات واسعة من جانب الجماهير، بعد تسارعه في إهدار الفرص بشكل متتالي بالمباريات.





4- "بوطيب"

أعلن مسؤولي نادي الزمالك، عن صفقة مدوية بداية الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع المغريي الدولي خالد بوطيب، وظن الجميع أنه سيخطف الأضواء والبساط من تحت قدم مهاجمي الدوري المصري أجمع.





اللاعب المشارك رفقة بلاده في كأس العالم الأخيرة، فشل في تقديم مردود طيب حتى الآن أو إثبات ذاته، حتى أصبح من المهددين بالرحيل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري.





5- "باسم مرسي"

فشل باسم مرسي في العودة مجددا لسابق عهده مع الزمالك، وعاد من فترة إعارة باليونان، وهشه المرة نحو سموحة، أنلا في العودة مجددا كونه واحدا من أفضل هدافي الدوري الممتاز سابقا.





وفور توقيع اللاعب وانتقاله لسموحة، لم تمر أيام قليلة حتى عاودته الأزمات والمشاكل مع إدارة النادي لتعلن بعدها فسخ التعاقد مع اللاعب؛ وجلوسه خارج الملاعب حتى وقتنا الحالي.





ثانيا.."لاعبين أثبتت جداراتها"

1- "محمود علاء"

نجح محمود علاء مدافع فريق الزمالك، بخطف الأضواء داخل القلعة البيضاء وسرعان ما دخل قلوب الجماهير، بعدما قاد الفريق للفوز في عدة مباريات سواء إفريقيا أو محليا بفضل أهدافه الحاسمة والتي وصلت 15 هدفا بمسابقة الدوري.





2- "أحمد علي"

استطاع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب السابق والمنتقل حديثا لنادي بيراميدز سبورت، في أن يكون حديث الساعة داخل الدوري المصري، بعدما اعتلى صدارة الهدافين ومن ثم اللعب بصفوف المنتخب الوطني بالأمم الإفريقية الأخيرة.





3- "الشناوي"

قدم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، واحدا من أفضل مواسمه على الإطلاق مع المارد الأحمر بالدوري العام، والتي قادت الفريق للتتويج باللقب المحلي، بعدما نجح في التصدي لهجمات المنافسين والزود عن مرماه والخروج بشباكه نظيفة في أكثر من مواجهة.





4- "هاني"

يعتبر محمد هاني لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، واحدا من أفضل لاعبي الموسم الحالي بعدما ظهر بمستوى رائع نجح خلاله في كسب ود جماهيره طوال المسابقة المحلية.





5- "جمعة"

نجح عبدالله جمعة لاعب الزمالك، في خطف أنظار متابعي وعشاق الكرة المصرية، بعدما ظهر بمستوى رائع بالجبهة اليسرى للقلعة البيضاء والمساهمة في التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.