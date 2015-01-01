20 مباراة شهدت غزارة تهديفية في الدوري المصري هذا الموسم .. تعرف عليهم

توج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد برج العرب والمؤجلة من

الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. شهدت 20 مباراة غزارة تهديفية هذا الموسم، منهم 11 مباراة في الدور الأول و9 مباريات في الدور الثاني يستعرضها الفجر الرياضي ..



* الدور الأول :

- فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بخمسة أهداف مقابل هدف

- فاز الزمالك على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف

- فاز المصري على النجوم بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف

- تعادل براميدز مع بتروجيت بثلاثة أهداف لكل منهما

- فاز الاتحاد السكندري على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف

- فاز الزمالك على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين

- فاز النجوم على بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدفين

- فاز طلائع الجيش على الجونة بخماسية نظيفة

- فاز المقاولون العرب على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدفين

- تعادل طلائع الجيش مع بتروجيت بثلاثة أهداف لكل منهما

- فاز مصر المقاصة على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف