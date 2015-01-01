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بعد تتويج الأهلي.. مدربين نجحوا في الاستمرار مع انديتهم منذ بداية الموسم

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:12 ص
بعد تتويج الأهلي.. مدربين نجحوا في الاستمرار مع انديتهم منذ بداية الموسم
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أحمد عصام
 
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توج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري، وذلك عقب الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم يحافظ 16 نادي على جهازه الفني طوال الموسم، حيث نجح في عدم التغير ناديين فقط وهما الإنتاج الحربي ووادي دجلة، حيث أصروا على تلك المدربان من أجل البقاء في الدوري هذا الموسم.

وقدم مختار مختار مدرب فريق الإنتاج الحربي موسما مميزا مع الفريق، وذلك بأقل الإمكانيات مع الفريق وانهى الدوري المصري في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

بينما استمر تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة منذ بداية الموسم حتى نهايته، بالرغم من النتائج السيئة في بداية الموسم، ولكن إصرار وادي دجلة على المدرب اليوناني جعله يقدم كرة قدم مميزة مع الفريق، وإنهاء البطولة في المركز العاشر برصيد 40 نقطة، بعد المنافسة على مراكز المؤخرة في البداية.

وكان فريق بيراميدز أكثر الأندية تغيرا على مستوى الجهاز الفني، حيث استعانت إدارة الفريق بخمسة مدربين طوال الموسم.
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