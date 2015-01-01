أرقام مثيرة عن أفضل وأسوأ أندية الدوري الممتاز بالموسم الحالي



توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019، بعدما تغلب على المقاولون العرب 3-1، وتصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 77 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي الزمالك بـ 5 نقاط كاملة.



وإليكم أبرز أرقام أفضل وأسوأ الأندية في الموسم الحالي بالدوري المصري الممتاز:-



- الأقوي هجومًا:



الزمالك 65 هدفًا

بيراميدز 61 هدفًا

الأهلي 55 هدفًا





- الأقوي دفاعًا:



الأهلي استقبل 20 هدفًا

الزمالك استقبل 30 هدفًا

بيراميدز استقبل 31 هدفًا





- الأضعف هجومًا:



النجوم 30 هدفًا

بتروجيت 30 هدفًا

حرس الحدود 30 هدفًا

الاسماعيلي 30 هدفًا





- الأضعف دفاعًا:



الاتحاد السكندري استقبل 56 هدفًا

الجونة استقبل 52 هدفًا

الداخلية استقبل 52 هدفًا





أكثر الأندية فوزًا:

الأهلي 24، الزمالك 21، بيراميدز 19، المقاولون العرب 13، المقاصة12، المصري 12، الإسماعيلى 10، وادى دجلة 10.





أكثر الأندية تعادلات:

المصري 16، الداخلية 15، سموحة، الإنتاج الحربى، حرس الحدود 14، إنبى، الجونة، بيراميدز، الإسماعيلي 13، الاتحاد12.