أرقام مثيرة عن أفضل وأسوأ أندية الدوري الممتاز بالموسم الحالي
الخميس 25/يوليه/2019 - 07:08 ص
علاء خليف
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توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019، بعدما تغلب على المقاولون العرب 3-1، وتصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 77 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي الزمالك بـ 5 نقاط كاملة.
وإليكم أبرز أرقام أفضل وأسوأ الأندية في الموسم الحالي بالدوري المصري الممتاز:-
- الأقوي هجومًا:
الزمالك 65 هدفًا
بيراميدز 61 هدفًا
الأهلي 55 هدفًا
- الأقوي دفاعًا:
الأهلي استقبل 20 هدفًا
الزمالك استقبل 30 هدفًا
بيراميدز استقبل 31 هدفًا
- الأضعف هجومًا:
النجوم 30 هدفًا
بتروجيت 30 هدفًا
حرس الحدود 30 هدفًا
الاسماعيلي 30 هدفًا
- الأضعف دفاعًا:
الاتحاد السكندري استقبل 56 هدفًا
الجونة استقبل 52 هدفًا
الداخلية استقبل 52 هدفًا
أكثر الأندية فوزًا:
الأهلي 24، الزمالك 21، بيراميدز 19، المقاولون العرب 13، المقاصة12، المصري 12، الإسماعيلى 10، وادى دجلة 10.
أكثر الأندية تعادلات:
المصري 16، الداخلية 15، سموحة، الإنتاج الحربى، حرس الحدود 14، إنبى، الجونة، بيراميدز، الإسماعيلي 13، الاتحاد12.
أكثر الأندية هزيمة::
النجوم 18، بتروجت، وادى دجلة 15، الداخلية 14، طلائع الجيش، الاتحاد 13
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