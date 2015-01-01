أول تعليق من سمية الألفي على وفاة فاروق الفيشاوي

عبرت الفنانة سمية الألفى عن حزنها الشديد عقب وفاة زوجها النجم الكبير فاروق الفيشاوى ، والذى وفاته المنية منذ قليل داخل إحدى مستشفيات الدقى، حيث كان يتلقى العلاج بعدما أصيب بمرض "السرطان" اللعين.

وعن وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، قالت: "فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها".

يشار إلى أن النجم فاروق الفيشاوى ولد فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جدا مكونة من أبوين و 5 أشقاء، توفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.