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أول تعليق من سمية الألفي على وفاة فاروق الفيشاوي

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:56 ص
أول تعليق من سمية الألفي على وفاة فاروق الفيشاوي
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الفجر الفني
 
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عبرت الفنانة سمية الألفى عن حزنها الشديد عقب وفاة زوجها النجم الكبير فاروق الفيشاوى ، والذى وفاته المنية منذ قليل داخل إحدى مستشفيات الدقى، حيث كان يتلقى العلاج  بعدما أصيب بمرض "السرطان" اللعين.
 
وعن وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، قالت: "فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها".
 
يشار إلى أن النجم فاروق الفيشاوى ولد فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية  يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جدا مكونة من أبوين و 5 أشقاء، توفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.
 
 
 
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