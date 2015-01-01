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سوهاج يتعاقد مع 17 لاعب جديد بالقسم الثاني

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:51 ص
سوهاج يتعاقد مع 17 لاعب جديد بالقسم الثاني
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مصطفي الجندي
 
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إستقر أبو العينين شحاته، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بنادي سوهاج، على ضم 17 لاعب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.


وشملت قائمة التعاقدات الجديدة، 15 لاعب فوق السن، وهم محمود حليمو، حارس نبروة، محمود عثمان من الحمام، وأسامة مصطفى من كوكاكولا، وإسلام رمضان من التليفونات، وإسلام طارق من عثماسون، وخليفة منتصر من شباب ببا، ومعاذ يحيى لاعب الأقصر، وإبراهيم حسن لاعب البلدية، وبكر أحمد بيكا لاعب أبو قير، وعادل الأدهم، ومحمود سمير، ومحمد شعبان تريكة، ومحمد عبد السميع رباعي المنيا، ومحمد جمال بوجا لاعب بهتيم، وصبحي رفعت لاعب غزل شبين، إضافة إلى ثنائي تحت السن وهما أحمد طعيمه حارس كوم حماده، ومحمد كارم لاعب الأسيوطي.

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