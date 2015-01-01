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سليمان: عوضنا جماهير الأهلي عن خسارة اللقب الأفريقي

الخميس 25/يوليه/2019 - 06:49 ص
سليمان: عوضنا جماهير الأهلي عن خسارة اللقب الأفريقي
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح وليد سليمان نجم الأهلي عقب التتويج بالدور ال 41 في تاريخه بأنهم عوضوا جماهير الفريق عن خسارة اللقب الأفريقي.

وقال سليمان في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"الدوري هذا الموسم كان من صعب ويعد الأصعب للجيل الحالي للاعبين وعوضنا جماهير الأهلي عن خسارة اللقب الأفريقي".

واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"عاشور يجب صنع تمثال له لأنه لاعب مكافح وأتمنى أن تزيد عدد بطولاته".
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