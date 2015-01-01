سليمان: عوضنا جماهير الأهلي عن خسارة اللقب الأفريقي



وقال سليمان في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"الدوري هذا الموسم كان من صعب ويعد الأصعب للجيل الحالي للاعبين وعوضنا جماهير الأهلي عن خسارة اللقب الأفريقي".



واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"عاشور يجب صنع تمثال له لأنه لاعب مكافح وأتمنى أن تزيد عدد بطولاته".

صرح وليد سليمان نجم الأهلي عقب التتويج بالدور ال 41 في تاريخه بأنهم عوضوا جماهير الفريق عن خسارة اللقب الأفريقي.