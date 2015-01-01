تعرف على التشكيل الأفضل للدوري المصري بعد تتويج الاهلي باللقب



نجح النادي الأهلي في الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب الانتصار على فريق المقاولون العرب بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد برج العرب

بالإسكندرية.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" تشكيلة الموسم الحالي بعد تتويج القلعة الحمراء بالدوري.





حراسة المرمى : محمد الشناوي (الأهلي)





خط الدفاع : رجب بكار (بيراميدز) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي معلول (الأهلي).





خط الوسط : عمرو السولية (الأهلي) - دونجا (بيراميدز) - محمود عبد المنعم كهربا (الزمالك) - فرجاني ساسي (الزمالك).





خط الهجوم : أحمد علي (المقاولون العرب) - خالد قمر (الاتحاد السكندري).